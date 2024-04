Been-there, done-that

Stručnjaci ističu da se akumulator manjeg kapaciteta, benzinskog motora koji prenoći s uključenim osvjetljenjem putničkog prostora, do jutra isprazni do razine da ga je nemoguće pokrenuti. Ovaj problem najčešće obuhvaća akumulatore vozila koji su stariji od dvije godine. Naime, zbog većeg broja ciklusa punjenja i pražnjenja, akumulatoru je smanjen kapacitet. Problemi s pokretanjem vozila mogu nastupiti već nakon pet sati rada žaruljica u mirovanju. Mnoga vozila danas imaju funkciju soft gašenja rasvjete nakon 2 do 10 sekundi nakon zaključavanja vozila, ali ako je u pitanju stariji model automobila, važno je pričekati nakon zatvaranja automobila da se svjetla ugase. (Revija HAK)