Krive su našli 'cancelirati'

Obavještavaju se ugostitelji koji su u cijelosti podmirili svoje obveze prema Gradu Đurđevcu, a koji su iskazali interes za produljenje radnoga vremena za vrijeme trajanja Picokijade, da je Grad Đurđevac donio odluku o određivanju drugačijeg radnog vremena restoranima i barovima na području grada. Od 24. lipnja do 26. lipnja ugostitelji mogu raditi od 0,00 do 24,00 sata. Radno vrijeme odnosi se i na terase postavljene uz ugostiteljske objekte, kao i na šatore postavljene na javnim površinama. U ugostiteljskim objektima koji se nalaze na Trgu sv. Jurja i Starogradskoj ulici u Đurđevcu može se izvoditi samo primjerena tradicijska i zabavna glazba, stoji u obavijesti grada. Tko će biti nadležan za stručno kontroliranje emitiranje “primjerene tradicijske i zabavne glazbe” u kafićima nije poznato, kao ni to kakve i koje posljedice ili kazne su predviđene za one ugostitelje koji se toga neće pridržavati, što slučajno, što namjerno. Ravno do dna