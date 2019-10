“Hrvatska monetarna politika je 1993. godine potpuno krivo postavljena. Ova priča je igrokaz. Vlada ima želju da to riješi, ali način na koji to rade je loš. Zastrašujuće je i neshvatljivo da Vlada kredite iz jedne strane valute prebacuje na drugu stranu valutu. Vlada i HNB kao da su zaboravili da Hrvatska ima svoju valutu”, komentira Ljubo Jurčić situaciju sa kreditima u CHF. Komentirajući najave banaka da bi mogle pokrenuti tužbe kaže: “Pitam Bohačeka – kome bi on poslao tu fakturu i na temelju čega? To je igra živaca i ovaj način vođenja rasprave preko javnosti nema nikakvog smisla. Nema ozbiljnog pristupa rješenju, samo medijska halabuka.”. N1