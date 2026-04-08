Vidimo se u crtežu

Projekt Q’ART Community Art, koji vodi Aleksandar Battista Ilić, dekan Akademije likovne umjetnosti u Zagrebu, u iduće četiri godine kroz javne akcije, istraživanja i participativne prakse povezuje umjetnost, zajednicu i ekologiju. Središnji dio je Ilica Q’art, koji se održava četiri puta godišnje: 26. travnja u znaku suvremenog plesa, 7. lipnja uz glazbu na otvorenom, 13. rujna kroz vizualnu umjetnost te 13. prosinca uz pisanu riječ. Program uključuje i Galeriju Ilica na fasadama i u izlozima te aktivno sudjelovanje građana, s naglaskom na inkluzivnost i revitalizaciju prostora. Jutarnji