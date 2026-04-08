Zagreb Comic Con: Od dječjih snova do ozbiljne devete umjetnosti
Danas (19:00)

Vidimo se u crtežu

Zagreb Comic Con: Od dječjih snova do ozbiljne devete umjetnosti

Stripovi su od novinskih dodataka evoluirali u ozbiljan medij koji spaja generacije i obrađuje kompleksne teme. Unatoč digitalizaciji i prodoru umjetne inteligencije, domaći majstori poput Gorana Sudžuke, koji je crtao za Marvel i DC, ističu da ljudska ruka i kvaliteta ostaju nezamjenjivi. Rastuću popularnost domaćeg stripa, animea i mangi potvrdit će i predstojeći Zagreb Comic Con, koji se održava od 17. do 19. travnja na Akademiji likovnih umjetnosti. Festival će okupiti ljubitelje stripa, filma i cosplaya, nudeći prostor za “hardcore” fanove, ali i novu publiku željnu vrhunskog crteža. HRT


23.02. (20:00)

Umjetnost na ulici, a ne samo u katalogu

Q’ART Community Art: umjetnost kao pokretač zajednice i obnove Ilice

Projekt Q’ART Community Art, koji vodi Aleksandar Battista Ilić, dekan Akademije likovne umjetnosti u Zagrebu, u iduće četiri godine kroz javne akcije, istraživanja i participativne prakse povezuje umjetnost, zajednicu i ekologiju. Središnji dio je Ilica Q’art, koji se održava četiri puta godišnje: 26. travnja u znaku suvremenog plesa, 7. lipnja uz glazbu na otvorenom, 13. rujna kroz vizualnu umjetnost te 13. prosinca uz pisanu riječ. Program uključuje i Galeriju Ilica na fasadama i u izlozima te aktivno sudjelovanje građana, s naglaskom na inkluzivnost i revitalizaciju prostora. Jutarnji