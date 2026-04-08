Vidimo se u crtežu
Zagreb Comic Con: Od dječjih snova do ozbiljne devete umjetnosti
Stripovi su od novinskih dodataka evoluirali u ozbiljan medij koji spaja generacije i obrađuje kompleksne teme. Unatoč digitalizaciji i prodoru umjetne inteligencije, domaći majstori poput Gorana Sudžuke, koji je crtao za Marvel i DC, ističu da ljudska ruka i kvaliteta ostaju nezamjenjivi. Rastuću popularnost domaćeg stripa, animea i mangi potvrdit će i predstojeći Zagreb Comic Con, koji se održava od 17. do 19. travnja na Akademiji likovnih umjetnosti. Festival će okupiti ljubitelje stripa, filma i cosplaya, nudeći prostor za “hardcore” fanove, ali i novu publiku željnu vrhunskog crteža. HRT