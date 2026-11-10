Voda do grla, ali u pozitivnom smislu

Odluka Vlade RH o ulaganju u izgradnju Nacionalnog centra za vodene sportove u sklopu Kineziološkog fakulteta u Zagrebu izazvala je oduševljenje u vaterpolskim, plivačkim i skakačkim krugovima. Projekt, procjenjen na 137 milijuna eura, uključivat će bazene s tribinama do 5.000 mjesta, specijaliziranu skakaonicu te prateće sportske i istraživačke sadržaje. Predstavnici saveza i izbornici ističu da će centar riješiti dugogodišnji problem termina za treninge mladih i pripreme reprezentacija te omogućiti organizaciju velikih natjecanja, postavši ključan infrastrukturni iskorak za hrvatski sport u narednim desetljećima. Poslovni