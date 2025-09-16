I ludilo je uvozno

U zagrebačkom Avenue Mallu otvorena je pop-up trgovina u kojoj posjetitelji mogu kupovati pakete nepoznatog sadržaja. Koncept, koji je već privukao veliki interes u europskim gradovima poput Pariza, Rima, Beča i Berlina,trajala je od ponedjeljka 8. rujna do subote 13. rujna. Postoje dvije kategorije: standard, po cijeni od 1,90 eura na 100 grama, i premium, po 2,79 eura. Svaki kupac ima deset minuta za odabir, a paketi se smiju otvoriti tek nakon kupnje. Organizatori tvrde da se u paketima mogu pronaći različiti predmeti – od tehničkih uređaja i odjeće do satova i kućanskih aparata. U nekim europskim gradovima navodno su otkrivene i vrijedne stvari poput zlatne poluge ili luksuznih satova. 24 sata… komentiraju i na Forumu