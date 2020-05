Operite vjetrobrane

Program kulturnih sadržaja na otvorenom platforme Drive in kultura otvorit će filmsko-glazbeni drive-in spektakl koji od 15. do 17. svibnja na parkiralištu Hala V iza zagrebačkog Tehničkog muzeja donosi vikend domaćih filmskih naslova uz popratni glazbeni program. Smiješ doći samo s osobom sa kojom si inače u bliskom kontaktu, nema odlazaka na WC, potrebno je rezervirati mjesto… Opširnije na stranici driveinkultura.com

Slično drive-in kino već radi u Rijeci i evo kako to izgleda (YouTube). Tamo se gledao Fellini. Novi list