Kvadrati koji priču znače

Zagreb ponovno postaje metropola stripa: Stiže 29. CRŠ Comic Con

Od 17. do 19. travnja prostor Akademije likovnih umjetnosti ugostit će 29. CRŠ Zagreb Comic Con. Manifestacija okuplja međunarodne zvijezde poput Declana Shalveya i Fernanda Dagnina, uz bogat program koji uključuje promocije naslova poput Blade Runnera i Na zapadu ništa novo. Poseban fokus stavljen je na edukaciju kroz škole crtanja stripa, manga radionice i SF reinterpretaciju Crvenkapice. Uz stručna predavanja i strip kviz, posjetitelje očekuje i glazbeni program uz Brewtala Kolektiv te dodjela nagrada “Mladi lav”, čime festival potvrđuje status ključnog mjesta za ljubitelje devete umjetnosti. Jutarnji


