HDZ je danas u Gradskoj skupštini ipak glasao za proračun Zagreba, iako se mjesec dana pričalo da će biti protiv i tako rušiti Bandića. Gradonačelnik je u međuvremenu prihvatio dva amandmana HDZ-a vrijedna 202 milijuna kuna. Od toga 70 milijuna kuna otpada na takozvane male komunalne akcije među kojima se posebno ističe 10 milijuna kuna za uređenje Trga dr. Franje Tuđmana. U drugi amandman, ukupno vrijedan 132 milijuna kuna, uvrštena je izrada projekta za denivelaciju rotora Remetinec vrijednog 20 milijuna kuna, 30 milijuna kuna za sljemensku žičaru, 10 milijuna kuna za natkrivanje tržnica, 15 milijuna kuna za daljnje proširenje Branimirove ulice, ali i 3 milijuna kuna za kupovinu papuča za predškolsku djecu od tvornice Borovo. Dnevnik.hr, Index