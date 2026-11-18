Za gradsku blagajnu samo tužne pjesme
Zagreb pred poskupljenjima: Proračun za 2027. donosi manjak od 132 milijuna eura i nove kredite
Zbog gubitka 132 milijuna eura prihoda od državnih poreznih izmjena i obnove, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević predstavio je proračun za 2027. težak 3,04 milijarde eura, uz predviđeni manjak i planirano zaduženje od gotovo 188 milijuna eura. Subvencije za ZET i otpad ostaju zamrznute, zbog čega je najavljeno poskupljenje pojedinih komunalnih usluga. Jutarnji… Ukidanje poreza na dohodak za gotovo sve umirovljenike koštat će proračun Grada Zagreba 85 milijuna eura manje prihoda u 2027. godini. Mirovina