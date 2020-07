Zna li mama?

Otvorena je istraga protiv bankara koji je malverzacijama izvukao čak dva i pol milijuna kuna. Varaždinski istražitelji vjeruju kako imaju dokaze da je 41-godišnjak, koji je u banci radio kao voditelj odjela kartičnog poslovanja od 2010. do 2015. godine svojom kreditnom karticom plaćao raznu robu i usluge, te na bankomatima podizao novac. U računalnom sustavu banke obavio bi storniranje svih svojih transakcija, te bi one bile naplaćene iz sredstava banke. Kako bi sve to prikrio, odnosno kako se u banci ne bi otkrilo da nedostaje sredstava, izdavao je naloge za fiktivna punjenja bankomata novcem i neistinito knjižio sredstva na računima banke. Net.hr