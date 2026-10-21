Survival mode u uredu

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Zagrebački studio Gamepires smanjuje broj zaposlenika nakon pada prihoda i novog preuzimanja
Odluka dolazi nakon što ih je u veljači 2026. preuzeo britanski Splash Damage, što im je bila druga promjena vlasništva u četiri godine (nakon Jagexa 2022.). Financijski izvještaji pokazuju pad prihoda u 2024. za 23% (na 2,65 milijuna eura) te prelazak iz dobiti u gubitak od 263 tisuće eura. Unatoč otpuštanjima i globalnim pritiscima u gaming industriji, iz studija poručuju kako nastavljaju s razvojem SCUM-a, njihove hit igre. Netokracija, Forbes, Index, Lider