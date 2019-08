🎈😽🎈😻🎈😸🎈😽🎈😻🎈🐈 Hugging it's way into dreamland … 😽🦋😴🦋😻🐾🐾🐾🐾 pic.twitter.com/ABnCp2Sw98

— The Cult Cat (@ElveroW) August 24, 2019