Reforma školstva je u stanju permanentne krize

Škola je u jugoslovenskom društvu predstavljala važan faktor u procesu ubrzanja društvene i socijalne mobilnosti. Upravo zahvaljujući školi i njenoj socijalnoj prohodnosti u socijalističkoj Jugoslaviji je bilo sasvim normalno i očekivano da dete sa sela, kome su roditelji npr. nepismeni i koje potiče iz porodice skromnih materijalnih mogućnosti, ne samo završi fakultet već i doživi (ne)očekivanu društvenu promociju. Drugim rečima, zahvaljujući školi u socijalizmu je bilo daleko lakše “preskočiti klasu”. Danas je to skoro nemoguće. Ne treba zanemariti ni činjenicu da je na čitavom prostoru bivše Jugoslavije došlo do repatrijarhalizacije društvenih vrednosti. Prosvetiteljski principi su osporeni. Politička elita je danas do te mere odmaknuta od društva da nije u stanju prepoznati društveni interes koji proističe iz reforme školstva. Novosti