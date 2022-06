Posljedice demografskih kretanja

Iako mlade učestalo precipiramo kao monolitnu društvenu kategoriju, ipak je riječ o izuzetno heterogenoj skupini s određenim zajedničkim značajkama. Sam je pojam mladih u RH definiran tek u jednom normativnom aktu, u Zakonu o savjetima mladih, i to kao dobna skupina kojoj pripadaju osobe od 15 do 30 godina. Njihov je udio u sveukupnom stanovništvu prema posljednjem popisu tek 15.9 posto, što je značajno manje od 22 posto koliko ih je bilo prije tridesetak godina. Nezaposleno je oko 16 posto mladih, od kojih je većina u NEET statusu – dakle, ne traže posao, nisu u sustavu obrazovanja, niti sudjeluju u programima doškolovanja. Osim egzistencijalne nesigurnosti, nacionalna istraživanja redovito pokazuju izrazit demokratski deficit. To podrazumijeva da mladi imaju problema s političkim znanjem i ne pokazuju značajnu ili zadovoljavajuću razinu usvojenih demokratskih vrijednosti. Kulturpunkt