Ako se niste naručili unaprijed preko HAK-a, sad je gotovo, ali ovo je najbolja iduća opcija za zamjenu guma. Ponuda uključuje zamjenu i balansiranje guma od 13 do 16 cola u organizaciji tvrtke Auto Performance na Španskom. Preko tjedna rade do 17h, a subotom do 13h. Ponuda se odnosi na osobna vozila s čeličnim felgama. Rok iskoristivosti: 18.11.2022. Više detalja na Ponudi dana.