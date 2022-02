Zaštita od vodenog kamenca za cijelu zgradu, izvodi se postavljanjem kompleta Calmag KIT na dovod hladne vode. Na slici su neke od zgrada s instalacijama Calmag KIT-a, kao i tipovi izvedbi. Instalaciju prilagođavamo izvedbi instalacije u zgradi. Najčešće je to u pumpnoj stanici zgrade ili u šahtu, nakon brojila. Ako je zgrada u sustavu Toplane, zaštita se postavlja i na toploj vodi u podstanici. Izmjena filtera se obavlja svakih 6 mjeseci (400 kn), a servis na Calmag uređaju, svakih 2 godine (1.000 kn). Neke zgrade čak traže i češću izmjenu filterskih uložaka. Ovom instalacijom dobije se vrlo kvalitetna pitka voda. Za zgrade do 10 stanova, preporuča se Calmag KIT 6/4”, a za kvalitetnije filtriranja Calmag KIT DUPLEX 6/4”. Za veće zgrade do 30 stanova preporuka je Calmag KIT 2”. Ukoliko je zgrada s 50 i više stanova instaliramo Calmag KIT DUPLEX 2”. Cijena montaže s instalacijskim materijalom, obračunava se prema stvarnoj potrošnji. Zatražite naš izvid instalacije za vašu zgradu, ponudu ubacite u Poslovni plan ili sakupite 51% suglasnosti suvlasnika. Telefon: 092 1739906, www.kamenac.com