Samo je htio malo popraviti

Sliku “Tri figure” koja je procijenjena na 740.000 funti nije uništio, jer će restauracija koštati 2.500 funti. Zaštitar je dobio otkaz, a mogao bi dobiti i novčanu globu od 395 funti te jednogodišnju kaznu u obliku popravnog rada. To mu je bio prvi dan na poslu. Radi se o nekadašnjem ratnom heroju odlikovanom za vojnu hrabrost, 63-godišnjem Aleksandru Vasilijevu. “Da budem iskren, nisu mi se baš svidjele slike na izložbi, ostavile su težak dojam na mene. Pokušao sam proći pored njih bez da ih uopće gledam. U grupi su bile te djevojke koje su mi rekle: ‘Nacrtaj im ti oči, pa ti radiš ovdje’. Zbilja sam vjerovao da su autori tih slika neki mladi ljudi. Zato sam i pitao te cure jesu li to njihova djela, a one su mi odgovorile: ‘Da’. Dale su mi kemijsku olovku i ja sam nacrtao oči. Daily Mail / Jutarnji