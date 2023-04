Stara boljka hrvatskog filma

Prošle godine završeno je 8 filmova u koprodukciji te još 13 koji su većinski financirani iz domaćih izvora. E, od tih 13 samo su 3 do kraja godine imala više od 15.000 gledatelja: “Marginalci”, “Šesti autobus” i “Nosila je rubac črleni” – dok su svi ostali iz 2022. izašli s manje od 10.000 gledatelja. Zaigramo li se detaljno – što nećemo jer bi predugo trajalo – s iznosima potrošenima za produkciju i postprodukciju te brojnošću publike, mogli bismo lako zaključiti da je za svakoga gledatelja žanrovski uobičajenog domaćeg filma izdvojeno od 100 do 130 eura javnog novca. E sad, koliko bi mučenika koji su kupili kartu za kino više voljelo da je tu lovu dobilo na račun ne vrijedi nagađati jer se odgovor zna: svi koji nisu u srodstvu, ljubavi i prijateljstvu s članovima ekipe, a i neki koji jesu, samo to neće reći zbog mira u kući. Express