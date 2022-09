Bolje zvuči bijela laž, nego crna istina

Ali ovo samo potvrđuje moju tezu – inteligentna osoba mora se pretvarati da je glupa da bi postigla politički uspjeh. Međutim Dunning-Krugerov efekat otkriva da su manje inteligentni ljudi obično nevjerovatno samouvjereni. Za razliku od njih, inteligentniji ljudi to uopšte nisu. Samokritika je korisna metakognitivna vještina, ali ona podrazumijeva inteligenciju; ako je nemaš mnogo, nećeš smatrati da imaš neku manu ili da si neznalica jer tehnički nemaš sposobnost da (to) misliš. Tako da, ako želite samouvjerenu osobu da javno predstavlja vašu političku partiju, inteligentna osoba bila bi loš izbor iz više razloga. Međutim, ovo vam se može vratiti kao bumerang; studije potvrđuju da, ako se pokaže da samouvjerena osoba nije u pravu ili da laže, onda se ona smatra manje pouzdanom ili iskrenom od osobe koja nije samouvjerena. To može objasniti negativan imidž politike koja je uglavnom skup samouvjerenih pojedinaca koji daju velika obećanja koja nikada ne ispune. Buka/Guardian