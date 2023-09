Korporativna tjeskoba

Više rada od kuće, manji bonusi ili u nešto radikalnijoj verziji – otkaz. Nova je to mantra sve većeg broja velikih zapadnih korporacija. Na takve mjere su se odnedavno, u ovoj ili onoj varijanti, između ostalog odlučili Google, JPMorgan, Meta i Amazon. ‘Postoje dokazi koji sugeriraju da su ljudi inovativniji i spremniji na suradnju kad su zajedno’, ističe organizacijski psiholog Robert Sutton sa Sveučilišta Stanford, opravdavajući time zahtjeve poslodavaca. No, kako smatra Anna Travis iz jedne njujorške poslovne škole, često može biti riječi i o ‘korporativnoj tjeskobi’. Poslodavci naime osjećaju nedostatak kontrole ako im radnici nisu u uredima i traže načine da se ponovno potvrde kao vođe. ‘Kontrola je snažan afrodizijak. A ako se ljudi pojave na poslu radi vas, prisiljeni su vam pokazati poštovanje, bilo iskreno ili lažno. Kad su tu, dostupni su kad vam god treba, a to pomaže malo počešati taj svrab želje za kontrolom’, upozorava profesor s Pravnog fakulteta u Miamiju, Jay Sterling Silver. Tportal