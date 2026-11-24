Povodom nedavnog teškog stradavanja maloljetnika na zagrebačkom Zapadnom kolodvoru, na Indexu podsjećaju na zakone fizike. Kontaktna mreža iznad pruge je pod naponom od 25.000 volti – 109 puta jačim od kućne utičnice. Toliko snažno električno polje može probiti zrak i stvoriti električni luk, što znači da struja može “preskočiti” na čovjeka i prije nego što dodirne žicu. Zbog toga HŽ upozorava na sigurnosni razmak od dva metra, jer je već jedno podizanje ruke na krovu vagona dovoljno za kobni strujni udar i teške unutarnje ozljede.