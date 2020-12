Čarolija legendi

Legenda o svecu koji daruje djecu zapravo je utemeljena na priči o biskupu koji je, čuvši o ocu koji je imao tri kćeri, ali ih nije mogao udati jer nisu imale miraza, djevojkama ubacivao vreće zlatnika kroz prozor. Kako je bio bogat, odlučio je svoje bogatstvo podijeliti, no otac iz spomenute legende, nakon su mu u kuću ubačene dvije vreće zlatnika za dvije kćeri, odlučio je pričekati pod prozorom ne bi li otkrio tko to čini. Po pričama, Nikola je htio ostati anoniman pa je vreću ubacio kroz dimnjak te je pala u čarape i čizme treće djevojke koje su se sušile. Tako je legenda preživjela kao običaj sve do danas. N1