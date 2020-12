Funny tales

Žena pseudonima Grace u tekstu za Babe.net optužila je američkog komičara Aziza Ansari za seksualno napastovanje da bi njen tekst naišao na dvojake reakcije – jedni smatraju da je riječ o konsenzualnom odnosu, dok kritičari misle da je Ansari postupio mizogino, nije dobio pristanak te da je riječ o široj kulturi muških očekivanja. Dakle, Ansari i Grace su se upoznali na Emmyjima, razmijenili brojeve, otišli na večeru u restoran, došli u njegov stan, ljubili se pa razodjenuli, on predložio seks ispred ogledala, ona odbila i odjenula se, on joj pozvao Uber, ona otišla. Grace piše u tekstu da je Ansari morao prepoznati njene znakove odbijanja, dok je on rekao kako se njemu sve činilo konsenzualnim. New York Times ocjenjuje da je pokret #MeToo za davanje moći ženama ovime postao amblem ženske bespomoćnosti, dok za Ansarija smatraju da je kriv jer “ne čita misli”, a ljudi koji podržavaju Ansarija smatraju da ovaj slučaj trivijalizira širi pokret protiv seksualnog zlostavljanja.