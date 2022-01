Britanski zločesti dečko

Britanski premijer i čelnici Europske unije potpisali su u petak sporazum o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije predviđen za 31. siječnja. Još da treba ratificirati Euro-parlament.

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people.

This signature heralds a new chapter in our nation’s history. pic.twitter.com/IaGTeeL2is

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 24, 2020