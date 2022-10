Jagma za kvadrate

„Procenjuje se da je najmanje 450 kompanija prešlo iz ‘ratnog područja’ u Srbiju. Neki kažu i da je brojka daleko veća. To može biti od izuzetnog značaja za domaći IT sektor jer su neki od stručnjaka radili u velikim ruskim gigantima, poput kompoanija Yandex, VKontakte i Kaspersky“, kaže Stamenković. “S druge strane”, dodaje, “trenutno je u Beogradu nemoguće naći bilo kakav stan za najam ispod 500 eura mesečno. Čak se i male garsonjere u dobrom kraju Beograda bez problema iznajmljuju za 700, pa i 1000 eura mesečno.” Pojedini izvori u Beogradu, dobro upoznati sa situacijom, tvrde da trenutno ovde radi „najmanje 30.000 ruskih i ukrajinskih programera“. Podaci od početka oktobra navode čak 1300 novih IT kompanija otvorenih prethodnih meseci. Zanimljivo je i da je u 318 novoregistrovanih privrednih subjekata i kompanija kao odgovorna lica navedeno istih 98 pojedinaca, mahom ruskih državljana. Aljazeera