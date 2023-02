Trenutno ih na fakultetu u Nišu studira 268

Kada je Shinga Chikura odlučio nastaviti tradiciju i postati četvrta generacija liječnika u obitelji, studij medicine upisao je u Ukrajini. Na fakultetima u Velikoj Britaniji odakle dolazi, kaže, ima premalo mjesta. A onda je na njegovoj šestoj godini medicine – počeo rat. Bio je očajan. Jedva se uspio vratiti kući u Englesku. „Mislio sam, to je to sa studiranjem. Pokušao sam se prijaviti u Engleskoj, Francuskoj, Njemačkoj i svi su mi rekli da mogu studirati, ali samo od početka, od prve godine. Bio sam razočaran, mislio sam da sam izgubio vrijeme“, priča dvadesetsedmogodišnjak za DW. Ali onda je saznao da ima još opcija – među njima i u Nišu u Srbiji. „O Srbiji sam mislio – blizu je Ukrajine, moguće je da će biti rata. Ali pogledao sam detalje i popričao s nekima koji su već ovdje, i svi su rekli da je super i da nema problema.” Najviše ga veseli to što upisom na Medicinski fakultet u Nišu nije morao početi od početka, nego od pete godine. Deutsche Welle