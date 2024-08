A tako se fino brojala u plaću

Hrvatske šume uskoro će se suočiti s novom tužbom radnika i to zbog činjenice da su s 90-ak radnika sklopili ugovore o radu i uglavili naknadu prijevoza mimo odredbi Kolektivnog ugovora. Radnici su potpisali ugovore prema kojima im se mjesečno isplaćuje 360 kuna putnih troškova što je u visini troškova gradskog radničkog prijevoza u Zagrebu. No, osim u Zagrebu, ti inženjeri šumarstva – revernici, rade na području Gospića, Ogulina, Vinkovaca, Našica, Bjelovara i Osijeka i od mjesta stanovanja do mjesta rada dnevno putuju od 50 do više od 100 kilometara. Neki mjesečno potroše i preko 2,2 tisuće kuna, a poslodavac im isplaćuje jedva šestinu potrošenog. Novi list