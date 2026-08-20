Kviki gric na Matejuški

“Mali turizam” (eng. tiny tourism) novi je trend putovanja koji odbacuje pretrpane atrakcije, rano ustajanje i naporne liste posjeta obaveznih lokacija. Populariziran među generacijom Z, ovaj pristup zagovara usporeni ritam i uživanje u autentičnim, svakodnevnim iskustvima – od istraživanja nepoznatih grickalica u lokalnom supermarketu do spontanih šetnji stambenim četvrtima. Umjesto traženja fotogeničnih mjesta s društvenih mreža, “mali turisti” biraju javni prijevoz, kvartovske pekarnice i obične rutine. Cilj je izbjeći pritisak masovnog turizma i doživjeti istinsku dušu nekog mjesta kroz jednostavne, ali uspomene koje traju. Index