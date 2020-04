“Vrlo je jednostavno, ako zaradiš nula, platiš nula” – objasnio je Dražen Oreščanin iz Inicijative Glas poduzetnika glavni zahtjev njihove Inicijative Vladi – otpis, a ne odgoda naplate poreza i doprinosa za sve čije je poslovanje pogođeno pandemijom koronavirusa. Otpuštanje je najgora posljedica blokade – “sada već imamo 50 tisuća nezaposlenih, a do kraja godine moglo bi ih biti 400 tisuća. Potraje li ovo do lipnja, to je smak svijeta”.