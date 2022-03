Kao na Jalti

Glumac, politički klaun, potcijenjen čak i od svojih pristalica, na najvišoj funkciji u državi? Zapravo nezamislivo, ali taj čovjek ima nešto što nedostaje mnogim političarima i što mu omogućava da nadmaši samog sebe i postigne vrhunsku formu, posebno u vremenima krize: on je izvanredan komunikator. Mnoge njegove rečenice se dugo pamte i naći će put u udžbenike povijesti. Ne zna se, naravno, što će s njim biti nartednih dana i tjedana. Za Rusiju je on jedan od primarnih ciljeva, mnoge su naznake koje govore da ga žele ne samo maknuti s vlasti već najradije i smaknuti: Putin ga je proglasio svojom metom broj jedan. No Zelenski na to sve reagira začuđujuće mirno i suvereno. Od zabavljača koji se prije nekoliko godina satirično podsmjehivao korupciji i lošem upravljanju u Ukrajini u popularnoj seriji, razvio se u ozbiljnog državnika koji u krizi naizgled bez napora pogađa pravi ton. DW