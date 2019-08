Elon Musk, Mustafa Suleyman, suosnivač Google DeepMinda, Yoshua Bengio, stručnjak za duboko učenje i osnivač Element te 113 drugih vodećih stručnjaka za umjetnu inteligenciju i robotiku napisali su otvoreno pismo UN-u kojim traže zabranu robota-ubojica (ovdje pismo). Skupinu zabrinjava moguće korištenje ubojitog autonomnog oružja i kako bi ga se moglo koristiti u budućnosti, pri čemu se to odnosi na dronove, autonomno automatsko oružje, tenkove i svo drugo oružje kojeg kontrolira umjetna inteligencija. Musk je poznat kao skeptik oko umjetne inteligencije, no ovo je prvi puta da je skupina kompanija koje se bave umjetnom inteligencijom i robotikom zajednički pisala UN-u o autonomnom oružju. Ovdje popis potpisnika. Future of Life