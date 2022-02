Pa sad ti biraj

Vlada je već intervenirala ograničavanjem cijena goriva na mjesec dana. Bilo je to kratko razdoblje, ali se pokazalo da je to dovelo do pada kvalitete i izbora goriva. Učinak svih državnih kontrola cijene je isti: pad kvalitete, smanjenje raznolikosti ponude, nestašice, a s vremenom nastanak crnog tržišta i pojava krijumčarenja. Proizvođači i trgovci će biti voljni neko vrijeme raditi bez marži i profita, ali će vrlo brzo shvatiti da im se ne isplati nastaviti s poslovanjem. Dio će pokušati uštedjeti na druge načine, smanjivanjem kvalitete i proizvodnih troškova. Ubrzo će se uštede odraziti i na radnike, kojima će se smanjivati plaće ili produživati radni sati – piše Branimir Perković. Index…