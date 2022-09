Hrabre Iranke su i prije sudjelovale u prosvjedima protiv autoritarnog vodstva, no nikada dosad nisu bile iskra, lideri i pješakinje odjednom. Katalizator njihova masovnog otpora je smrt 22-godišnje Kurdkinje Mashe Amini nakon što ju je 16. rujna ”moralna policija” uhitila jer nije “dovoljno čedno” pokrila kosu. Tijekom uhićenja Mashinoj obitelji poručili su da će im vratiti kćer nakon “preodgojne sesije”, no (pretučena) Masha je završila u komi i umrla u bolnici. Iranski MUP demantirao je premlaćivanje; tvrde kako je 22-godišnja djevojka “umrla prirodnom smrću”. Već prve noći prosvjeda više od 50 žena uhvatilo se za ruke i blokiralo raskrižje, pozivajući muškarce da im se pridruže. Jedan muškarac zapalio je lomaču, a žene su, jedna po jedna, skidale hidžabe i bacale ih u vatru. Neke su rezale svoju kosu, a neke brijale cijelu glavu uz pljesak gomile koja je uzvikivala: “Zan, zendegi, azadi” ili “Žena, život, sloboda“. 24sata

"Woman! Life! Freedom!".

Brave Iranian Women are at the centre of the anti-regime protests that have exploded across #Iran.#MashaAmini#Masha_Amini #IranRevolution #IranProtests2022 pic.twitter.com/fd0xF1gZzZ

— Fazila Baloch🌺☀️ (@IFazilaBaloch) September 23, 2022