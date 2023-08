Zamisli da ne stvaraš nikakav otpad 30 dana. Pa još 30, i još 30...

“Mnogi potrošači žele biti održivi, dok drugi to ne žele ili nisu u mogućnosti promijeniti sve u svom životu u potrazi za održivošću, a to zapravo ne bi niti trebali. No nedostaju akcije političara i korporacija pa postoji nesklad između želje, akcije i mogućnosti. Potrošači ne mogu sve sami, možemo djelovati samo unutar sustava u kojem smo prisutni, stoga trebamo tražiti odgovornost za stvaranje održivih prehrambenih sustava, održive infrastrukture, održive električne mreže itd. Sustav je u konačnici onoliko progresivan koliko potrošači kao pojedinci žele djelovati. Korporacije i robne marke imaju vitalnu ulogu u održivosti. Odgovornost nije samo na potrošačima, iako mnoge tvrtke vole svaliti svu odgovornost na nas, a cijelu ideju o »individualnom ugljičnom otisku« zapravo je stvorio BP, tvrtka za fosilna goriva, kao PR trik za uklanjanje fokusa s korporacija. One zapravo imaju ogromnu ulogu i treba ih smatrati odgovornima, čak i mnogo više od potrošača”, kaže Johansen. Novilist