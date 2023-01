Vidiš, lipe zato nisu nikome smetale

Koliko god da nam je euro u svakodnevnoj upotrebi nova stvar, situacija je zapravo vrlo poznata. Građanima 19 država koje su do kraja prošle godine činile eurozonu jednako na živce idu kovanice s najmanjim denominacijama, one od jednog i dva eurocenta, kao što su nas godinama nervirale kovanice s kukuruzom i vinovom lozom. Da, vjerojatno se ni ne sjećate da su to (bili) motivi na kovanicama od jedne i dvije lipe. Gotovo dvije trećine građana eurozone, točnije njih 64 posto, smatra da bi novčiće od jednog i dva centa trebalo ukinuti. Pokazuju to rezultati ankete provedene u listopadu i studenom prošle godine u svim državama koje su u tom trenutku imale zajedničku valutu. Tportal