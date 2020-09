Tata jedan krug, djeca šest krugova

Odraslima je potrebno najmanje 30 minuta tjelesne aktivnosti dnevno, djeci u dobi od šest do 18 godina 60 minuta umjerene do intenzivne tjelesne aktivnosti, a djeci do 6 godina potrebno je i do 180 minuta aktivnosti različitog intenziteta – stoji u novim preporukama projekta Živjeti zdravo. Preporuka za dnevnu prehranu je: 20 posto bjelančevine, 30 posto žitarice, 40 posto povrće, a 10 posto voće. 24 sata