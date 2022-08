A kako je onda nastao život na Zemlji?

Aminokiseline, „osnovne cigle života“, nastaju lako u neživoj prirodi (abiogeno), ali malo veći „blokovi života“, peptidi (polimeri aminokiselina) nastaju već mnogo teže. Zašto? Zato što pred polimerizacijom aminokiselina stoje dvije zapreke, kinetička i termodinamička. Grafit se ne može pretvoriti u dijamant (pri normalnom tlaku) kao što voda ne može poteći uzbrdo. Isto vrijedi za aminokiseline. One se ne mogu spontano spajati u peptide zato jer se peptidi mogu spontano razložiti na aminokiseline. Drugi put vodi prema pronalasku kondenzacijskog reagensa, naime tvari koja bi pomogla udruživanju (kondenzaciji) aminokiselina u peptide. I evo jednog takvog: zove se fosforna kiselina (H 3 PO 4 ), a mjesto zbivanja su kapljice u oblacima ili na krijesti morskih valova. U predavnom je oceanu, nema sumnje, bilo mnogo aminokiselina, no to se ne bi moglo reći i za fosfornu kiselinu. Nenad Raos za Bug.