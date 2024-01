I da nisam slučajno vidio da netko za sobom ostavi otvorena vrata

Polarni vrtlog spustio se na Sjevernu Ameriku pogodivši najviše Chicago gdje su temperature pale do -46 stupnjeva Celzija, pri čemu se rijeka Chicago zamrznula, a i ključajuća voda se, kad je se baci, pretvara u ledenu paru u sekundi. Snijeg koji dolazi s vrtlogom padat će sve do južnih država Alabame i Georgije (ABC). The Verge piše da je američki srednji zapad danas i jučer hladniji nego Sibir, Aljaska, Antarktika ili Everest.