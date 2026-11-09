Prava mudrost nije vidjeti sve, nego znati kad treba zažmiriti

U intervjuu objavljenom 2016. godine izjavio sam da ću glasati za Trumpa. Trumpova pobjeda, uprkos tome što je sam Trump apsolutno „odvratan“, izazvala bi „veliko buđenje“. Proizvela bi temeljni potres u američkom političkom sistemu i primorala političke snage na novo pozicioniranje, otvarajući prostor za pojavu novih političkih fenomena. Trumpa sam smatrao boljim izborom od Hillary Clinton, koja je bila ratnohuškački nastrojena političarka duboko povezana s velikim bankama. Trump nije ništa bolji, ali se s njim barem može računati na javni otpor – ili se u njega, možda, barem možemo nadati. Možete zamisliti kakve je brutalne napade na mene izazvao takav stav. Ipak, mislim da sam bio u pravu, premda se potvrda toga pojavila sa zakašnjenjem. Trump kao takav utjelovljuje radikalnu podjelu na nas i njih („neprijatelje naroda“), a jedini ispravan način da ga porazimo jeste da pokažemo kako je njegova podjela lažna, kako je on zapravo jedan od „njih“, stvorenje establišmentovske „močvare“, te da tu podjelu zamijenimo mnogo radikalnijom: podjelom između establišmenta, u svim njegovim pojavnim oblicima, i širokog jedinstva svih emancipatorskih snaga. Slavoj Žižek za Nomad