Žižek: Prava borba tek predstoji - Monitor.hr
Danas (10:00)

Prava mudrost nije vidjeti sve, nego znati kad treba zažmiriti

Žižek: Prava borba tek predstoji

U intervjuu objavljenom 2016. godine izjavio sam da ću glasati za Trumpa. Trumpova pobjeda, uprkos tome što je sam Trump apsolutno „odvratan“, izazvala bi „veliko buđenje“. Proizvela bi temeljni potres u američkom političkom sistemu i primorala političke snage na novo pozicioniranje, otvarajući prostor za pojavu novih političkih fenomena. Trumpa sam smatrao boljim izborom od Hillary Clinton, koja je bila ratnohuškački nastrojena političarka duboko povezana s velikim bankama. Trump nije ništa bolji, ali se s njim barem može računati na javni otpor – ili se u njega, možda, barem možemo nadati. Možete zamisliti kakve je brutalne napade na mene izazvao takav stav. Ipak, mislim da sam bio u pravu, premda se potvrda toga pojavila sa zakašnjenjem. Trump kao takav utjelovljuje radikalnu podjelu na nas i njih („neprijatelje naroda“), a jedini ispravan način da ga porazimo jeste da pokažemo kako je njegova podjela lažna, kako je on zapravo jedan od „njih“, stvorenje establišmentovske „močvare“, te da tu podjelu zamijenimo mnogo radikalnijom: podjelom između establišmenta, u svim njegovim pojavnim oblicima, i širokog jedinstva svih emancipatorskih snaga.  Slavoj Žižek za Nomad


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09.11.2022. (13:00)

Kijev na kocki

Hoće li rezultati američkih izbora utjecati na američku pomoć Ukrajini?

SAD ŠALJU NOVU VOJNU POMOĆ UKRAJINI | POLITIKA | Radio i Televizija Nikšić | Portal

Američki midterms izbori pokazuju da je rat u Ukrajini uspio unijeti nemir na domaću političku scenu. Službeni podaci govore da je iz Washingtona Kijevu dosad upućena vojna oprema vrijedna približno 18 milijardi dolara, no tu su još i visoki iznosi uplaćeni na ime ekonomske i druge pomoći, pa se još u svibnju spominjala ukupna cifra od 54 milijarde dolara. S obzirom na visoku inflaciju i dramatičan rast cijene energenata u SAD-u, to su očekivano pokušali iskoristiti opozicijski republikanci. Njihov šef u zastupničkom domu, Kevin McCarthy, zadnjih tjedana oprezno napada Bidena najavljujući kako Ukrajina više neće dobivati “bjanko ček”. Te najave ne znače odustajanje od financiranja rata, za koje većina republikanaca smatra kako je apsolutno neophodno, ali pokazuje da su u opoziciji spremni iskoristiti potencijalno javno nezadovoljstvo američkih građana ekonomskom cijenom geopolitičkog natjecanja. Novosti