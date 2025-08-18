Pripreme za nove Zvjezdane ratove, samo bez Lukea i Leie

Lockheed Martin planira do 2028. testirati svemirski presretač kao dio američkog projekta Golden Dome, zamišljenog kao globalni štit protiv balističkih i hipersoničnih projektila. Sustav uključuje satelite za rano upozorenje i orbitalne presretače, a troškovi bi mogli doseći i 830 milijardi dolara. Projekt, pokrenut pod Trumpom, suočava se s golemim tehnološkim, financijskim i političkim izazovima, dok analitičari sumnjaju u rokove i izvedivost. tportal