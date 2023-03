"Toliko sam umoran da je i moj umor umoran"

Rizik od mikrosna je veći kada vozite u vrijeme koje nije u skladu s bioritmom vašeg tijela. Ljudi su biološki najumorniji između dva i pet ujutro te oko 14 sati. Mikrosan je veoma kratko razdoblje sna koje se mjeri u sekundama. Ako vozite 100 kilometara na sat i zatvorite oči na samo dvije sekunde, proći ćete naslijepo 56 metara, upozorava njemačka agencija za inspekciju sigurnosti, TÜV. Sklapaju li vam se oči, a glava klone i potom se naglo trznete… Ako ste iskusili nešto od toga, vjerojatno ste već bili u mikrosnu. Važno je obratiti pažnju na znakove koje vam šalje tijelo da biste izbjegli to stanje koje na cesti može biti opasno po život. Znaci upozorenja su: često zijevanje, trljanje očiju, iznenadna drhtavica ili učestalo vrpoljenje na sjedalu. Stručnjaci upozoravaju da su to posljednji znaci nakon kojih biste se trebali zaustaviti i odrijemati prije nego nastavite s vožnjom. Preporuka je uzeti pauzu od 10 do 20 minuta. (HRT)