Svemirski disco

Astronomi su otkrili neobične radijske impulse iz zviježđa Velikog medvjeda, koji dolaze iz sustava dviju zvijezda – bijelog patuljka i crvenog patuljka. Njihova blizina uzrokuje magnetsku interakciju koja stvara ove dugotrajne signale. Ovo je prvo otkriće takvih impulsa izvan neutronskih zvijezda, otvarajući novu klasu radijskih pojava. Znanstvenici istražuju mogući uzrok i tragaju za sličnim signalima u starim podacima, što bi moglo dovesti do novih astronomskih otkrića – možda čak i dokaza inteligentnog života. Index