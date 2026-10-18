Znanstvenici otkrili da bijeli patuljci mogu svijetliti zeleno, ružičasto i ljubičasto - Monitor.hr
Nedjelja (19:00)

Svemirski disco

Znanstvenici otkrili da bijeli patuljci mogu svijetliti zeleno, ružičasto i ljubičasto

Zbog iznimne gustoće njihove atmosfere i interakcije elemenata poput natrija, hladniji bijeli patuljci, poput objekta WD J1330+6435, mogu poprimiti žutozelenu boju. Ovo je prvo pouzdano otkriće zvijezde s ovakvim vizualnim karakteristikama, čime se ruše dosadašnje pretpostavke da boju zvijezda određuje isključivo njihova temperatura. Rad je objavljen u časopisu RAS Techniques and Instruments. tportal


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Astronomi su otkrili neobične radijske impulse iz zviježđa Velikog medvjeda, koji dolaze iz sustava dviju zvijezda – bijelog patuljka i crvenog patuljka. Njihova blizina uzrokuje magnetsku interakciju koja stvara ove dugotrajne signale. Ovo je prvo otkriće takvih impulsa izvan neutronskih zvijezda, otvarajući novu klasu radijskih pojava. Znanstvenici istražuju mogući uzrok i tragaju za sličnim signalima u starim podacima, što bi moglo dovesti do novih astronomskih otkrića – možda čak i dokaza inteligentnog života. Index