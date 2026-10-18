Svemirski disco
Znanstvenici otkrili da bijeli patuljci mogu svijetliti zeleno, ružičasto i ljubičasto
Zbog iznimne gustoće njihove atmosfere i interakcije elemenata poput natrija, hladniji bijeli patuljci, poput objekta WD J1330+6435, mogu poprimiti žutozelenu boju. Ovo je prvo pouzdano otkriće zvijezde s ovakvim vizualnim karakteristikama, čime se ruše dosadašnje pretpostavke da boju zvijezda određuje isključivo njihova temperatura. Rad je objavljen u časopisu RAS Techniques and Instruments. tportal