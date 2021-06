Čuda biologije

Sićušni kolnjak koji je 24 000 godina bio zamrznut u sibirskom permafrostu ovih je dana odmrznut te tako vraćen u život. Nakon što su je ugrijali i nahranili, ova je životinjica odjednom postala aktivna te se čak počela razmnožavati. Poznato je od ranije da neke vrste bakterija mogu preživjeti tisućljeća u vječnom ledu, no sada je potvrđeno da to mogu i složeniji organizmi. Radi se o životinji sa živčanim sustavom, mozgom i ostalim organima (Index). Radi se o jednoj od najmanjih vrsta višestaničnih organizama, od 0.1 do najviše 3 milimetra veličine. Istraživanje je objavljeno u časopisu Current Biology.