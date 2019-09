Inspiracije na tone

“Kao, eto, ono što smo napravili u Rusiji, to je to, nema dalje. Nije mi to drago… Mi smo reprezentacija koja i dalje može napraviti velike stvari, nije Rusija bila naš vrhunac i kraj… Svi smo mi skupa – ili barem većina reprezentativaca – među najvažnijim igračima u svojim klubovima, treba to iskoristiti” – kaže Lovren u intervjuu Sportskima. Sutra igraju kvalifikacije za Euro 2020, 20.45 u Slovačkoj (inače, Rakitić otkazao, zbog ozljeda nema Kramarića i Kovačića, a od prošle godine su otišli Mandžukić, Subašić i Ćorluka).