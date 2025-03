Snijega je sve manje, ali hrvatskih slalomskih globusa ne fali!

Ljutić je u utrkama slaloma ove sezone osvojila 541 bod, 32 više od drugoplasirane Liensberger. Ljutić je bodove osvajala na devet od deset slalomskih utrka u ovoj sezoni, u kojoj je ostvarila tri pobjede (Semmering, Kranjska Gora, Courchevel) i jednom bila druga (Sestriere) te je osvojila taj 541 bod. U posljednjem slalomu sezone u Sun Valleyju zauzela je 10. mjesto, no i to je bilo dovoljno jer njezine konkurentice nisu uspjele doći do dobrih rezultata. Ovo je ukupno šesti Mali kristalni globus u slalomu za hrvatsko skijanje. Tri je osvojila Janica Kostelić (2001., 2003. i 2006.), a dva njen brat Ivica (2002. i 2011.). Ljutić je u ukupnom poretku Svjetskog kupa zauzela četvrto mjesto s 816 bodova, 778 manje od pobjednice Federice Brignone. Index