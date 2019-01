Cilj ovog predmeta je da kod učenika razvije emotivnu inteligenciju putem aktivnosti kao što je meditacija i razgovor o vrijednostima. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, jedna četvrtina djece starosne dobi od 13 do 15 godina u Indiji bori se protiv depresije. Učenici neće biti ocjenjivani ocjenom, niti će imati testove i domaću zadaću.

'I think whole world needs some kind of moral ethics education': Dalai Lama launches ‘Happiness Program’ for schools pic.twitter.com/gesEg9Bksg

— Reuters Top News (@Reuters) July 19, 2018