Amerikanci dok su pijani preko Interneta kupe robe za 45 milijardi dolara godišnje

Mladi sve više piju i miješaju alkoholna pića. Miješaju sve s pivom i vinom i ispijaju pića dok se ne opiju do nesvijesti. Još je gore što su sada počeli takvi alkoholizirani pušiti osvježivače prostora. Kakav to efekt ima to samo nebo zna – prepričava svoje iskustvo dr. Marija Kribl, ravnateljica osječkog Centra za prevenciju i liječenje bolesti ovisnosti. Kaže kako ima nekoliko pacijenata koji se liječe po naredbi suda “jer su se alkoholizirali i napadali obitelj” i da je riječ “o osobama u dobi od 14, 15 i 16 godina”. Glas Slavonije