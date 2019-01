Ovdje je Redditova Ask me anything stranica Jonna Mendez šefice prerušavanja u CIA-i. Odgovori pisani sa Wired računa. Zanimljivost: njen muž Tony Mendez je glavni lik po kojem je snimljen film Argo, a glumio ga je, režirao i dobio Oscara za najbolji film 2013. Ben Affleck.