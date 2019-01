Brod iz Kine stigao na gradilište pelješkog mosta, danas počinje postavljati pilote

Večerni nabraja mostove u Hrvatskoj koji nikako da se izgrade, a povodom odgode izbora izvođača radova na pelješkom mostu. Kod njega je problem politički jer ga sufinancira EU s 375 milijuna eura, a europske tvrtke Astaldi (2,5 milijardi kuna) i Strabag (2,6 milijarde) dale su puno skuplje ponude od kineskog konzorcija China Road and Bridge Corporation (2 milijarde). Most za Čiovo trebao je biti gotov 2016., ali Viadukt je bio skoro propao pa su posao preuzeli Poduzeća za ceste i Strabag koji bi ga trebali završiti do ljeta, ali ne čini se da će biti tako. Viadukt je trebao graditi most kod Svilaja preko rijeke Save na koridoru autoceste Vc, zamijenio ga je Strabag koji je odustao i sad bi ga trebala graditi tvrtka tvrtke Hering iz BiH. Most preko Drave na istom tom koridoru završava se, samo što ne spaja ništa ni sa čime – ne postoje spojne ceste ni s jedne strane rijeke.