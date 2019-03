HŽ je ovog ljeta pozvao građane da na ljetovanje putuje vlakom, ali akcija „Vlakom na more“ nije naišla na neke pozitivne rezultate. Gospođa Ivanka iz Zagreba ispričala je svoje neugodno iskustvo, nakon što je u Kaštelima umjesto na najavljeni vlak morala sjesti u autobus za Zagreb. „Promašili smo Gračac, pa je onda jedna žena navigirala kojim se sporednim cestama može doći do stanice Gračac jer vozači ne znaju te sporedne ceste. To sve traje i onda shvatite da ste nigdje – kad ste već trebali biti u Zagrebu, vi ste još uvijek negdje debelo u Lici. Kad smo bili na vrhu Kapele, autobus je zakuhao i onda smo tamo stajali dok su oni to uspjeli osposobiti. Kao u filmu Ko to tamo peva.“. Al Jazeera Balkan